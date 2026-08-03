Жанибек Алимханули янги вазн тоифасида WBO рейтингида жангсиз 2-ўринга жойлашди
ASTANА. Кazinform – Расман янги вазн тоифасига ўтгандан сўнг, собиқ жаҳон чемпиони Жанибек Алимханули (17-0, 12 КО) Жаҳон бокс ташкилоти (WBО) янгиланган рейтингида бирданига 2-ўринга кўтарилди, деб хабар беради Informsports.kz.
Рейтингда ундан фақат мексикалик юлдуз Сауль "Канело" Альварес олдинда, ушбу дивизионда WBО жаҳон чемпиони камари эса ҳозирда британиялик Ҳамза Ширазга тегишли.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 21 июл да «Qazaq Style» WВО ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камаридан воз кечиб, 76,2 кг гача бўлган вазн тоифасига ўтишини эълон қилган эди. У бўшатган ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камари автоматик равишда вақтинчалик чемпион, британиялик Дензел Бентлига (22-3-1, 18 КО) насиб этди.
Жанибекнинг супер ўрта вазн тоифасига ўтиши узоқ кутилган катта жангларга йўл очади. Аниқроғи, 31 октабр куни мексикалик Сауль "Канело" Альварес ва WВC чемпиони Кристиан Мбили ўртасида жанг бўлиб ўтади. Ушбу жанг ғолиби келажакда Алимханулининг чемпионлик учун асосий рақибларидан бирига айланиши мумкин.
Бироқ, маҳаллий боксчи йил охирига қадар рингга қайтиши режалаштирилган. Допинг тестидан (мельдоний) ўта олмагани учун бир йиллик дисквалификация муддатини ўтаётган Жанибекнинг дисквалификацияси шу йилнинг декабрь ойида тугайди. Шундан кейингина у янги вазн тоифасидаги биринчи расмий жангини ўтказа олади. Спорт мутахассисларининг таъкидлашича, Алимханулининг жисмоний параметрлари ва ҳаваскор боксдаги тажрибаси (у 75 кг вазн тоифасида жаҳон ва Осиё чемпиони бўлган) ушбу вазн тоифасига жуда мос келади.
Эслатиб ўтамиз, Эвандер Холифилд Қирғизистонда бокс академияси очишни режалаштирмоқда.