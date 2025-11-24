OZ
    13:38, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жаҳон чемпионати: Алан Қурманғалиевнинг рақиблари маълум бўлди

    ASTANА. Кazinform – Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида стол тенниси бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди.

    Алан Қурманғалиев
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, мусобақа доирасида 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасида яккалик, жуфтлик ва аралаш жуфтлик баҳсларида Алан Қурманғалиевнинг дастлабки рақиблари эълон қилинди.

    Яккалик баҳслари, 1/16 финал:

    Алан Қурманғалиев - Энрике Риос (Пуэрто-Рико)

    Аралаш жуфтликлар, 1/16 финал:

    Алан Қурманғалиев / Хана Года (Қозоғистон / Миср) - Энрике Риос / Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико)

    Жуфтликлар, 1/8 финал:

    Алан Курманғалиев / Бенжамин Фараджи (Қозоғистон / Эрон) - Тиаго Абиодун / Жулиан Чирита (Португалия / Руминия).

    Эслатиб ўтамиз, 18 ёшли қозоғистонлик теннисчи Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирида юқори ғалаба қозонди.

    Ләззат Сейданова
    Муҳаррир
