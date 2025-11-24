Жаҳон чемпионати: Алан Қурманғалиевнинг рақиблари маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида стол тенниси бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бошланди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, мусобақа доирасида 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасида яккалик, жуфтлик ва аралаш жуфтлик баҳсларида Алан Қурманғалиевнинг дастлабки рақиблари эълон қилинди.
Яккалик баҳслари, 1/16 финал:
Алан Қурманғалиев - Энрике Риос (Пуэрто-Рико)
Аралаш жуфтликлар, 1/16 финал:
Алан Қурманғалиев / Хана Года (Қозоғистон / Миср) - Энрике Риос / Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико)
Жуфтликлар, 1/8 финал:
Алан Курманғалиев / Бенжамин Фараджи (Қозоғистон / Эрон) - Тиаго Абиодун / Жулиан Чирита (Португалия / Руминия).
Эслатиб ўтамиз, 18 ёшли қозоғистонлик теннисчи Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирида юқори ғалаба қозонди.