    Зеленский Европанинг қатор раҳбарлари ва мансабдор шахсларини мукофотлади

    ASTANA. Kazinform – Украинанинг Мустақиллик кунига бағишлаб Владимир Зеленский қатор европалик раҳбарлар ва мансабдор шахсларни мукофотлади.

    Владимир Зеленский
    Фото: Украина Президенти матбуот хизмати

    Украина Президенти фармонига мувофиқ, I даражали Ярослав Донишманд ордени билан қуйидагилар мукофотланди:

    • Европа Иттифоқининг мудофаа ва космос масалалари бўйича комиссари Андрюс Кубилюс,
    • Португалия Президенти Марселу Ребелу де Соуза,
    • Чехия Президенти Петр Павел,
    • Хорватия Бош вазири Андрей Пленкович,
    • Молдова Бош вазири Дорин Речан,
    • Финляндия Президенти Александр Стубб,
    • Норвегия Бош вазири Йонас Гар Стёре,
    • Нидерландия Бош вазири Дик Схоф.

    Зеленский уларнинг:

    • давлатлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашга,
    • Украинанинг давлат суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини қўллаб-қувватлашга,
    • хайрия фаолиятига,
    • Украинани халқаро даражада танитишга қўшган шахсий ҳиссасини алоҳида таъкидлади.

    Бундан ташқари, Зеленский Европа Кенгаши Бош котиби Ален Берсени «Хизматлари учун» I даражали ордени билан мукофотлади.

    Шу орденга, шунингдек, АҚШ Президентининг махсус вакили Кит Келлог ҳам сазовор бўлди. У Киевга келиб, Украинанинг Мустақиллик кунига бағишланган София майдонидаги тантанали тадбирларда иштирок этди.

    Шунингдек, Украинага Канада Бош вазири Марк Карни ташриф буюриб, Канада Украинани қўллаб-қувватлаш учун 1 миллиард канадалик доллар миқдорида ҳарбий ёрдам ажратишини маълум қилди.

