Зеленский: АҚШ, Украина ва Россия ўртасидаги музокаралар БААда ўтади
АSTANА. Kazinform — Украина президентининг айтишича, экспертлар даражасидаги илк маслаҳатлашувлар яқин орада ўтиши мумкин. Бу ҳақда DW хабар берди.
АҚШ, Украина ва Россия вакиллари Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) музокаралар ўтказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Украина президенти Владимир Зеленский пайшанба, 22 январь куни Давосда ўтказилган Жаҳон иқтисодий форуми доирасида АҚШ президенти Дональд Трамп билан учрашувдан сўнг маълум қилди.
Зеленскийнинг сўзларига кўра, гап уч томонлама музокараларнинг илк формати ҳақида бормоқда. Бу музокаралар экспертлар даражасида жума ва шанба кунлари Абу-Дабида ўтиши мумкин. Бундан аввал бундай режалар ҳақида Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ҳам хабар берган.
Уиткофф аввал Москвага бориб, Россия президенти Владимир Путин билан музокаралар ўтказади.
Зеленский: АҚШнинг кутилмаган ташаббуси
Украина раҳбари уч томонлама маслаҳатлашувлар ўтказиш ташаббуси АҚШ томонидан кутилмаган ҳолат бўлганини таъкидлади. Шунингдек, у БАА ҳукумати режалаштирилаётган музокаралар ҳақида хабардор бўлишидан умид билдирди.
Зеленский учрашувдан катта умид кутмаётганини, аммо Москва муроса қилишга тайёр эканини тушуниш муҳимлигини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Украина ва Россия ўртасида расмий тўғридан-тўғри музокаралар бир неча ойдан бери ўтказилмаган. Бундан аввал бундай алоқалар учун охирги жой Истанбул бўлган.