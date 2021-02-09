17:43, 09 Феврал 2021 | GMT +6
Ўзбекистонда сайловлар октябрь ойида ўтказилади
TASHKENT. UZA-Kazinform – Ўзбекистонда Президент сайлови, Олий Мажлис Қонунчилик палатасига, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорги Кенесига сайловлар 2021 йил октябрь ойида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform ЎзАга асосланиб.
ЎР Президенти Шавкат Мирзиёев 8 февраль куни сайлов қонунчилигини такомиллаштириш ва унга ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қонунни имзолади.
Унга кўра, Президентликка сайлов, Қонунчилик палатаси, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайлов уларнинг конституциявий ваколат муддати тугайдиган йилда – октябрь ойи учинчи ўн кунлигининг биринчи якшанбасида ўтказилиши белгиланди.