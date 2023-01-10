16:15, 10 Январ 2023 | GMT +6
Ўзбекистон 11 ойда 2,9 млрд АҚШ долларига тенг тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2022 йилнинг январ-ноябр ойларида республикадан ҳажми жами 2,9 млрд АҚШ долларига тенг бўлган тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган. Kazinform қўмитанинг расмий Telegram-каналига таяниб хабар беради.
Тўқимачилик маҳсулотлари экспорти ҳажми 2021 йилнинг мос даврига нисбатан 250,5 млн. АҚШ долларига ошганлиги таъкидланмоқда.
«2022 йилнинг 11 ойида Ўзбекистон энг кўп тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилган давлатлар:
— Россия – 1,2 млрд.
— Туркия – 482 млн.
— Қирғиз Р. – 458 млн.
— Хитой – 253 млн.
— Эрон – 75 млн.
— Польша – 73,2 млн.
— Қозоғистон – 55,3 млн.
— Тожикистон – 54,5 млн.
— Беларусь – 39,2 млн.
— Италия – 36,9 млн АҚШ доллари», - дейилади қўмита хабарида.
Фото: https://t.me/statistika_rasmiy/3127