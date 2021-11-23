18:31, 23 Ноябр 2021 | GMT +6
Ўзбекистон 10 ойда 300 миллион литр автомобил бензинини импорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021 йилнинг январ-октябр ойларида Ўзбекистон қиймати 110,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 300 миллион литрдан зиёд автомобил бензинини импорт қилган. Бу ҳақда Kazinform қўмитанинг расмий Telegram-каналига таяниб хабар беради.
Таъкидланишича, Автомобил бензини импорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 128 миллион литрга ошган.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон автомобил бензинини импорт қилган асосий давлатлар:
Россия – 142,3 миллион литр;
Туркманистон – 136 миллион литр;
Қозоғистон – 16 миллион литр;
Ироқ – 3,6 миллион литр;
Эрон – 1,8 миллион литр.
Статистика қўмитаси хабарига кўра, Ўзбекистонда 2021 йилнинг январ-октябр ойларида 902,7 минг тонна автомобил бензини ишлаб чиқарилган.