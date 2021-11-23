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    18:31, 23 Ноябр 2021 | GMT +6

    Ўзбекистон 10 ойда 300 миллион литр автомобил бензинини импорт қилган

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    TASHKENT. Kazinform - Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021 йилнинг январ-октябр ойларида Ўзбекистон қиймати 110,2 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 300 миллион литрдан зиёд автомобил бензинини импорт қилган. Бу ҳақда Kazinform қўмитанинг расмий Telegram-каналига таяниб хабар беради.

    Таъкидланишича, Автомобил бензини импорти ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 128 миллион литрга ошган.

    Маълум қилинишича, Ўзбекистон автомобил бензинини импорт қилган асосий давлатлар:

    Россия – 142,3 миллион литр;

    Туркманистон – 136 миллион литр;

    Қозоғистон – 16 миллион литр;

    Ироқ – 3,6 миллион литр;

    Эрон – 1,8 миллион литр.

    Статистика қўмитаси хабарига кўра, Ўзбекистонда 2021 йилнинг январ-октябр ойларида 902,7 минг тонна автомобил бензини ишлаб чиқарилган.


    Теглар:
    Марказий Осиё Иқтисодиёт
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