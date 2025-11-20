OZ
    18:35, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Занғар Нурланули Мисрдаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 17 ёшли Занғар Нурланули Шарм аш-Шайх (Миср) ITF М15 турнирининг чорак финалига йўлланма олди.

    Занғар Нурланули
    Фото: ҚТФ

    Аввалроқ катталар ўртасида биринчи марта ушбу турнирда ғолиб чиққан қозоғистонлик теннисчи иккинчи раундда дунёнинг 811-ракеткаси, турнирнинг тўртинчи ракеткаси, 30 ёшли таиландлик Вишайя Тронгчароенчайкулга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Занғар биринчи ўйинда яққол устунликни кўрсатди - 6:1.

    У иккинчи сетда ҳам ўз устунлигини бой бермади - 6:3.

    Шундай қилиб, Занғар Нурланулининг чорак финалдаги рақиби кейинроқ аниқланади.

    З. Нурланули шунингдек, жуфтлик баҳсларида ҳам чорак финалда иштирок этади. У ва 18 ёшли россиялик Артем Богомолов ўзларининг дастлабки ўйинида италиялик Лусиано Барбарино – Бальтазар Хусни мағлуб этишди – 6:1, 6:1.

    Занғарнинг синглиси, 12 ёшли Райана Нурланқизи ҳам Австрияда иккинчи тоифали Tennis Europe турнирини муваффақиятли ўтказмоқда. У аллақачон саралаш босқичларидан бошлаб ярим финалга қадар етди.

    Райана Нурланқизи
    Фото: ҚТФ

    Райана чорак финалда Австриянинг 12 ёшгача бўлганлар ўртасидаги иккинчи ракеткаси Нора Вукотични мағлуб этди – 6:3, 6:1.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ёш теннисчи АҚШда турнир ғолибига айланди.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
