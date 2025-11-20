Занғар Нурланули Мисрдаги турнирнинг чорак финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 17 ёшли Занғар Нурланули Шарм аш-Шайх (Миср) ITF М15 турнирининг чорак финалига йўлланма олди.
Аввалроқ катталар ўртасида биринчи марта ушбу турнирда ғолиб чиққан қозоғистонлик теннисчи иккинчи раундда дунёнинг 811-ракеткаси, турнирнинг тўртинчи ракеткаси, 30 ёшли таиландлик Вишайя Тронгчароенчайкулга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Занғар биринчи ўйинда яққол устунликни кўрсатди - 6:1.
У иккинчи сетда ҳам ўз устунлигини бой бермади - 6:3.
Шундай қилиб, Занғар Нурланулининг чорак финалдаги рақиби кейинроқ аниқланади.
З. Нурланули шунингдек, жуфтлик баҳсларида ҳам чорак финалда иштирок этади. У ва 18 ёшли россиялик Артем Богомолов ўзларининг дастлабки ўйинида италиялик Лусиано Барбарино – Бальтазар Хусни мағлуб этишди – 6:1, 6:1.
Занғарнинг синглиси, 12 ёшли Райана Нурланқизи ҳам Австрияда иккинчи тоифали Tennis Europe турнирини муваффақиятли ўтказмоқда. У аллақачон саралаш босқичларидан бошлаб ярим финалга қадар етди.
Райана чорак финалда Австриянинг 12 ёшгача бўлганлар ўртасидаги иккинчи ракеткаси Нора Вукотични мағлуб этди – 6:3, 6:1.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ёш теннисчи АҚШда турнир ғолибига айланди.