    13:16, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик ёш теннисчи АҚШда турнир ғолибига айланди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 19 ёшли Соня Жиенбаева Остиндаги (АҚШ) ITF W50 турнирида жуфтлик баҳсларида ажойиб натижа кўрсатди.

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚТФ

    Соня Жиенбаева америкалик Саванна Броадус билан биргаликда, гарчи фаворитлар қаторига кирмаса ҳам, тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди.

    С. Жиенбаева — С. Броадус финалда турнирнинг биринчи ракеткаси америкаликлар Виктория Осигве — Алана Смитга қарши тўқнаш келди.

    Биринчи ўйинда қозоғистонлик-америкалик жуфтлик 4:0, 5:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин мезбонлар ҳисобни бироз қисқартиришди, бироқ Жиенбаева — Броадус сети яна бир брейк билан якунлади — 6:3.

    Иккинчи сетда ҳисоб 4:3 бўлганида, Соня — Саванна брейк қилди ва устунликни сақлаб қолди — 6:3.

    Чемпионат учрашуви 1 соатдан кўпроқ давом этди.

    Шундай қилиб, Соня Жиенбаева жуфтлик баҳсларида чемпионликни қўлга киритди.

