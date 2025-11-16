Қозоғистонлик ёш теннисчи АҚШда турнир ғолибига айланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, 19 ёшли Соня Жиенбаева Остиндаги (АҚШ) ITF W50 турнирида жуфтлик баҳсларида ажойиб натижа кўрсатди.
Соня Жиенбаева америкалик Саванна Броадус билан биргаликда, гарчи фаворитлар қаторига кирмаса ҳам, тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди.
С. Жиенбаева — С. Броадус финалда турнирнинг биринчи ракеткаси америкаликлар Виктория Осигве — Алана Смитга қарши тўқнаш келди.
Биринчи ўйинда қозоғистонлик-америкалик жуфтлик 4:0, 5:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин мезбонлар ҳисобни бироз қисқартиришди, бироқ Жиенбаева — Броадус сети яна бир брейк билан якунлади — 6:3.
Иккинчи сетда ҳисоб 4:3 бўлганида, Соня — Саванна брейк қилди ва устунликни сақлаб қолди — 6:3.
Чемпионат учрашуви 1 соатдан кўпроқ давом этди.
Шундай қилиб, Соня Жиенбаева жуфтлик баҳсларида чемпионликни қўлга киритди.