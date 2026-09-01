Юз йилга яқин тарихга эга Турксиб станцияси вокзали таъмирланди
ASTANА. Кazinform – 1927 йилда Жамбил вилоятида қурилган Турксиб станцияси темир йўл вокзалини таъмирлаш ишлари якунланди.
Таъмирлаш ишлари доирасида умумий майдони 1301 квадрат метр бўлган мавжуд икки қаватли бинода кенг қамровли таъмирлаш ишлари олиб борилди. Иш давомида том ёпилди, бинонинг ташқи ва ички пардозлаш ишлари амалга оширилди, канализация, сув, иссиқлик ва электр таъминотининг ташқи ва ички муҳандислик тармоқлари янгиланди.
Бундан ташқари, платформа таъмирланди ва унга туташ ҳудуд ободонлаштирилди, зарур жиҳозлар ва мебеллар ўрнатилди.
Бинонинг жабҳасини янгилаш ва унинг энергия самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Фасад бардошли травертин билан қопланган, подвал эса маҳаллий ишлаб чиқарилган гранит плиталар билан безатилган. Энергия тежайдиган икки ойнали ойналар ва алюминий витражли "иссиқ" токчали тизимнинг янги ойналари ўрнатилди.
Том замонавий материаллар ва иссиқлик изоляцияси ёрдамида тўлиқ таъмирланди. Ички пардозлаш ишларида замонавий ёнмайдиган материаллардан фойдаланилди, овоз ўтказмайдиган осма шифтлар ва ашıнмая бардошли пол қопламалари ўрнатилди.
Турксиб станцияси вокзали 3-тоифага киради. Станция орқали 38 та йўловчи поезди ўтади, улар Астана, Алмати, Қарағанди, Павлодар, Кўкшетау, Бурабай, Петропавл, Ақтўбе, Тараз, Шу, Чимкент, Туркистон, Манғистау, Қизилўрда, Орал, Атирау, шунингдек, Россия ва Қирғизистон билан темир йўл алоқасини таъминлайди.
Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, станцияни модернизация қилиш йўловчилар шароитларини яхшилайди, хавфсизлик ва хизмат кўрсатиш сифатини оширади, шунингдек, темир йўл инфратузилмаси объектлари учун замонавий талабларга мувофиқ бинодан самаралироқ фойдаланишни таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда темир йўл вокзалларининг қиёфаси қандай ўзгариши ҳақида хабар берган эдик.