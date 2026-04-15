Йўловчилар оқими бўйича етакчи аэропортлар аниқланди
ASTANА. Каzinform — Европадан умумий рўйхатга фақат иккита аэропорт киритилган бўлса-да, халқаро рейслар сони бўйича энг кўп бешта аэропорт мавжуд, деб хабар беради Euronews.
АҚШнинг Атланта шаҳридаги Ҳартсфилд-Жексон халқаро аэропорти дунёдаги энг гавжум аэропорт мақомини сақлаб қолди: 2025 йилда у орқали 106 миллиондан ортиқ йўловчи ўтди.
Бирлашган Араб Амирликларидаги Дубай халқаро аэропорти йўловчилар оқими бўйича иккинчи ўринда, Токиодаги Ҳанэда аэропорти учинчи ўринда, АҚШнинг Техас штатидаги Даллас/Форт-Уэрт халқаро аэропорти тўртинчи ўринда ва Хитойдаги Шанхай Пудун халқаро аэропорти бешинчи ўринда.
Рейтинг Airports Council International (ACI) World томонидан тайёрланган. У учиб кетаётган ва келаётган йўловчилар сонига асосланган бўлиб, транзит йўловчилар фақат бир марта ҳисобга олинади.
Атланта аэропорти етакчиликни сақлаб қолди, аммо йўловчилар ташиш ҳажми 2024 йилга нисбатан 1,6% га ва 2019 йилга нисбатан 3,8% га камайди.
Осиё-Тинч океани минтақасидаги аэропортлар ҳали ҳам COVID-19 пандемиясидан тикланмоқда. Токионинг Ҳанэда аэропорти 2024 йилга нисбатан бир поғонага ва 2019 йилга нисбатан икки поғонага кўтарилди. Шанхай Пудун аэропорти 10-ўриндан 5-ўринга кўтарилиб, 2019 йилги рейтингидан (8-ўрин) ошиб кетди. Гуанчжоу Байюнь аэропорти 2022 йилдаги 57-ўриндан 2025 йилда 9-ўринга кўтарилди.
— Дунёнинг энг гавжум аэропортларини қийин шароитларда ҳаво қатновига бўлган ортиб бораётган талабни бошқарганликлари учун табриклаймиз.
Ушбу йирик марказ аэропортлари одамлар ва юклар ҳаракатини таъминлайди, ўз шаҳарлари ва минтақаларида савдо, туризм ва иқтисодий ўсишни қўллаб-қувватлайди.
Ўсиб бораётган талабга мослашиш учун ҳукуматлар аэропортларга ва умуман авиация саноатига узоқ муддатли инвестицияларни устуворлаштиришлари керак, — деди ACI World бош директори Жастин Эрбаччи.
2025 йилда Европанинг энг гавжум аэропортлари
2025 йилда йўловчилар сони бўйича дунёнинг энг гавжум 10 аэропорти қаторига Европадан фақат иккита аэропорт киради.
Лондон Хитроу аэропорти 2025 йилда 84 482 126 йўловчига хизмат кўрсатди, бу 2024 йилдаги 5-ўриндан 7-ўринга тушиб кетди.
Истанбул аэропои 2025 йилда 84 437 710 йўловчи билан кейинги ўринда. Рейтингда 7-ўриндан 8-ўринга тушиб кетган бўлса-да, 2019 йилга (ўшанда 28-ўринда эди) нисбатан сезиларли ўсишни кўрсатди.
2025 йилдаги энг гавжум 10 та аэропорт (жами йўловчилар сони бўйича):
- Атланта (АҚШ) — Ҳартсфилд–Жексон халқаро аэропорти
- Дубай (БАА) — Халқаро аэропорт
- Токио (Япония) — Ҳанэда аэропорти
- Даллас/Форт-Уэрт (АҚШ) — Халқаро аэропорт
- Шанхай (Хитой) — Пудун халқаро аэропорти
- Чикаго (АҚШ) — О’Хара халқаро аэропорти
- Лондон (Буюк Британия) — Хитроу аэропорти
- Истанбул (Туркия) — Аэропорт
- Гуанчжоу (Хитой) — Байюнь халқаро аэропорти
- Денвер (АҚШ) — Халқаро аэропорт
Халқаро ҳаво қатнови тез суръатлар билан ўсиб бормоқда
Умуман олганда, 2025 йилда халқаро йўловчилар оқими 4 миллиард кишига етди, бу 2024 йилга нисбатан 5,9% ва 2019 йилга нисбатан 8,3% га ошган.
Атланта умумий ҳисобда энг гавжум аэропорт бўлиб қолса-да, Дубай халқаро йўловчилар учун дунёдаги энг гавжум аэропорт бўлиб, аэропортга 95 192 160 киши келиб-кетган. БАА кичиклиги сабабли, мамлакат ичида ички рейслар мавжуд эмас.
Лондоннинг Хитроу аэропорти халқаро трафик бўйича иккинчи ўринда туради, 79 874 784 йўловчига хизмат кўрсатади. Ўтган йили унинг ички рейсларидан тахминан 4,6 миллион киши фойдаланган.
Учинчи ўринда — Жанубий Кореядаги Инчхон халқаро аэропорти (Сеулга хизмат кўрсатади) ва тўртинчи ўринда — Сингапурдаги Чанги аэропорти.
Нидерландиядаги Амстердам Схипхол аэропорти бешинчи ўринда, 68 767 548 халқаро йўловчига хизмат кўрсатади.
Халқаро йўловчилар учун энг яхши 10 таликка шунингдек, Истанбул (6-ўрин), Париж Шарль де Голль (7-ўрин) ва Франкфурт (9-ўрин) аэропортлари киради.
2025 йилда халқаро йўловчи ташиш бўйича энг гавжум 10 та аэропорт:
- Дубай (БАА) — Халқаро аэропорт
- Лондон (Буюк Британия) — Хитроу аэропорти
- Инчхон (Жанубий Корея) — Халқаро аэропорт
- Сингапур — Чанги аэропорти
- Амстердам (Нидерландия) — Схипхол аэропорти
- Истанбул (Туркия) — Аэропорт
- Париж (Франция) — Шарль де Голль аэропорти
- Гонконг — Халқаро аэропорт
- Франкфурт (Германия) — Аэропорт
- Доҳа (Қатар) — Ҳамад халқаро аэропорти
ACI World маълумотларига кўра, авиация ёқилғиси нархи йил давомида 13% га пасайган. Инфляция босими ҳам пасайиб, истеъмолчилар харажатларини қўллаб-қувватлади ва ҳаво қатновларига барқарор талабни таъминлади.
Эслатиб ўтамиз, Флоридадаги аэропорт Трамп номига ўзгартирилади.