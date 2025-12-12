"Юлдузли жанглар" картинаси қарийб 4 миллион долларга сотилди
ASTANА. Кazinform — "Юлдузли жанглар" каби илк постернинг пайдо бўлишига сабаб бўлган ва томошабинларни ярим аср олдин ёзилган достон билан таништирган санъат асари кимошди савдосида 3,875 миллион долларга сотилди, деб хабар беради ABC.
Кимошди савдоси Heritage Auctionsда бўлиб ўтди. Асар рассом ва киноплакат дизайнери Том Юнг томонидан яратилган. Акрил ва аэрограф ёрдамида чизилган расм биринчи марта 1977 йил 13 майда, Жорж Лукас фильми премьерасидан икки ҳафта олдин газета рекламасида пайдо бўлган. Кейинчалик, расм реклама тахталарида, журналларда ва театр дастурларида ишлатилган.
— Кўпгина америкаликлар учун бу узоқ галактиканинг биринчи кўриниши эди, — дейди Heritage Auctions вакили Чарльз Эптинг.
Асл нусхаси достон продюсери Гэри Курц томонидан йиллар давомида сақланган: аввал у ўз офисида осилган, кейин у уни қизига берган, кейин эса оила расмни сотувга қўйган. Бошланғич нарх 1 миллион доллар эди.
Эптингнинг айтишича, бу савдо фильм достонига оид ҳар қандай буюм, шунингдек, фильм афишалари учун асос сифатида ишлатилган санъат асарлари бўйича рекорд ўрнатди. Ғолиб онлайн аукциончининг исми ошкор қилинмади. Олдинги рекорд Дарт Вейдернинг ёруғлик қиличига тегишли бўлиб, у 3,6 миллион долларга сотилган эди.
Эптингнинг айтишича, бу буюм нафақат франшизада ноёб буюм, балки Америка поп маданиятининг муҳим қисмидир. Унинг сўзларига кўра, миллионлаб мухлисларнинг "Юлдузли жангчи" билан ҳиссий алоқаси юқори нархни изоҳлайди.
- Ушбу фильмни ёки унинг реклама материалларини кўрган ҳар бир киши бу тасвирни дарҳол танийди ва юрак уришини ҳис қилади, — дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, “Титаник”да ҳалок бўлган йўловчининг соати кимошди савдосида 2,3 миллион долларга сотилди.