Ёзда Қозоғистон пуллик йўлларининг қайси йўналиши энг гавжум йўл бўлган
ASTANA. Kazinform — Бу ёзда Қозоғистонда пуллик йўлларда 25,8 миллиондан ортиқ транспорт воситаси ҳаракатланди. Энг юқори талаб Алмати – Қонаев йўналишида бўлди.
“ҚазАвтоЖол” маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июндан 31 августгача миллий автомагистралларнинг 28 та пуллик қисмида 25 818 167 та транспорт воситаси рўйхатдан ўтган. Бу суткасига ўртача 281 минг транспорт воситасини ташкил этади.
Уч ой ичида транспорт ҳаракати бўйича Алмати-Қонаев йўналиши биринчи ўринда туради. Ушбу участкадан 4,31 миллиондан ортиқ транспорт воситаси ўтган.
Иккинчи ўринда Чимкент-Ўзбекистон чегараси йўналиши. Бу ерда 2,68 миллион транспорт воситаси ўтган. Учинчи ўринда Чимкент-Тараз участкаси 1,87 миллион транспорт воситаси билан туради.
Ёзда транспорт ҳаракати юқори бўлган бошқа йўналишлар қаторига Тараз-Қайнар (1,81 миллион), Астана-Темиртау (1,49 миллион), Астана-Щучинск (1,46 миллион), Чимкент-Қизилўрда (1,4 миллион) ва Қонаев-Талдиқўрғон (1,2 миллион) киради.
Ва фақат энг яхши ўнта пуллик йўлда 18,2 миллиондан ортиқ транспорт воситаси ҳаракатланган. Бу - барча пуллик йўллардаги ёзги тирбандликнинг тахминан 71 фоизини ташкил этади.
Трафик географияси шуни кўрсатадики, ёз ойларида йирик шаҳарларни боғлайдиган йўналишлар билан бир қаторда, туристик ва дам олиш масканларига олиб борадиган йўналишларга ҳам талаб юқори. Хусусан, Алмати - Қонаев, Астана - Щучинск, Щучинск - Кўкшетау, Қарағанди - Балваш, Қизилўрда - Орал ва Ушарал - Достиқ йўналишлари ички туризм учун муҳим транспорт каналларига айланмоқда.
“ҚазАвтоЖол” маълумотларига кўра, йўл инфратузилмасининг ривожланиши ҳам автотуризмнинг ўсишига ҳисса қўшади. Ҳозирда республика аҳамиятидаги йўллар бўйлаб 1500 га яқин йўл бўйидаги хизмат кўрсатиш объектлари фаолият юритиб келади. Улар орасида ёқилғи қуйиш шохобчалари, ресторанлар, меҳмонхоналар, дам олиш марказлари ва санитария иншоотлари бор.
Бундан ташқари, республика магистраль йўллари бўйлаб 60 дан ортиқ электр транспорт воситаларини зарядлаш станциялари фаолият юритади.
Ёзда транспорт воситалари сони бўйича энг яхши ўнта пуллик йўллар:
- Алмати - Қонаев - 4 310 266;
- Чимкент - Ўзбекистон чегараси - 2 682 324;
- Чимкент — Тараз — 1 872 053;
- Тараз — Қайнар — 1 815 796;
- Астана — Темиртау — 1 493 818;
- Астана — Щучинск — 1 460 655;
- Чимкент — Қизилўрда — 1 408 438;
- Қонаев — Талдиқўрғон — 1 202 409;
- Щучинск — Кўкшетау — 1 063 372;
- Тараз ҳалқа йўли — 945 725.