KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ёш оилалар ота-оналаридан алоҳида яшашлари керакми: қозоғистонликлар нима дейишади

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонликларнинг 79 фоизи ёш оилалар ота-оналаридан алоҳида яшашлари керак, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, респондентларнинг 91,5 фоизи ота-онанинг ёрдамини фойдали деб ҳисоблайди, деб хабар беради Қозоғистон Ижтимоий ривожланиш институти.

    Ёш оила
    Фото: Pixabay

    Ушбу маълумотлар институтнинг “Қозоғистон оилалари – 2026” тадқиқотида келтирилган. Сўровyjvfда 3000 респондент иштирок этди.

    Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, қозоғистонликларнинг аксарияти ёш оилалар учун шахсий ҳаётни шакллантириш ва мустақил ҳаётни қўллаб-қувватлайди.

    – Ёш оила учун шахсий ҳаётни шакллантириш ва ота-онанинг ёрдамини сақлаб қолиш қарама-қарши эмас. Бу мустақиллик ва авлодлараро алоқаларни бир вақтнинг ўзида сақлаб қолиш мумкинлигини кўрсатади, – деган хулосага келган тадқиқот.

    Шундай қилиб, респондентларнинг 79 фоизи ёш жуфтликларни ота-оналаридан ажратишни қўллаб-қувватлайди, 91,5 фоизи эса қарияларнинг ёрдамини фойдали деб ҳисоблайди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Оила Жамият Ижтимоий сўровнома Ёшлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф