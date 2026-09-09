Ёш оилалар ота-оналаридан алоҳида яшашлари керакми: қозоғистонликлар нима дейишади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонликларнинг 79 фоизи ёш оилалар ота-оналаридан алоҳида яшашлари керак, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, респондентларнинг 91,5 фоизи ота-онанинг ёрдамини фойдали деб ҳисоблайди, деб хабар беради Қозоғистон Ижтимоий ривожланиш институти.
Ушбу маълумотлар институтнинг “Қозоғистон оилалари – 2026” тадқиқотида келтирилган. Сўровyjvfда 3000 респондент иштирок этди.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, қозоғистонликларнинг аксарияти ёш оилалар учун шахсий ҳаётни шакллантириш ва мустақил ҳаётни қўллаб-қувватлайди.
– Ёш оила учун шахсий ҳаётни шакллантириш ва ота-онанинг ёрдамини сақлаб қолиш қарама-қарши эмас. Бу мустақиллик ва авлодлараро алоқаларни бир вақтнинг ўзида сақлаб қолиш мумкинлигини кўрсатади, – деган хулосага келган тадқиқот.
Шундай қилиб, респондентларнинг 79 фоизи ёш жуфтликларни ота-оналаридан ажратишни қўллаб-қувватлайди, 91,5 фоизи эса қарияларнинг ёрдамини фойдали деб ҳисоблайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилиши ҳақида хабар берган эдик.