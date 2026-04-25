    08:35, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Yog‘ingarchilik, sovuq: Qozog‘istonda 25-27-aprel kunlari havo harorati -2°C gacha pasayadi

    ASTANA.Kazinform — “Qazgidromet” RDK 25-27-aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Tatariston hududi ustida joylashgan siklonik yorig‘i Qozog‘iston hududi bo‘ylab harakatlanib, beqaror ob-havo yaratadi.

    — Respublikaning aksariyat hududlarida momaqaldiroq bo‘ladi, shimolda esa qor aralash yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Ba’zi hududlarda do‘l va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab respublika bo‘ylab tuman tushadi, — deyiladi xabarda.

    26-aprel kuni g‘arbiy va shimoli-g‘arbiy hududlarda, 27-aprel kuni esa shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda havo harorati kechasi -2°C gacha pasayadi va sovuq bo‘lishi kutilmoqda.

    Kunduzi havo harorati pasayadi:

    • shimolda +10…+15°C gacha,
    • markazda +10…+18°C gacha,
    • sharqda +7…+20°C gacha,
    • janubda +15…+25°C gacha.

    G‘arbiy hududlarda harorat asta-sekin +7…+15°C dan +15…+20°C gacha ko‘tariladi.

    Eslatib o‘tamiz, 24-aprel kuni Qozog‘istonning 4 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Бекабат Узаков
