Yog‘ingarchilik, sovuq: Qozog‘istonda 25-27-aprel kunlari havo harorati -2°C gacha pasayadi
ASTANA.Kazinform — “Qazgidromet” RDK 25-27-aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Tatariston hududi ustida joylashgan siklonik yorig‘i Qozog‘iston hududi bo‘ylab harakatlanib, beqaror ob-havo yaratadi.
— Respublikaning aksariyat hududlarida momaqaldiroq bo‘ladi, shimolda esa qor aralash yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Ba’zi hududlarda do‘l va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab respublika bo‘ylab tuman tushadi, — deyiladi xabarda.
26-aprel kuni g‘arbiy va shimoli-g‘arbiy hududlarda, 27-aprel kuni esa shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda havo harorati kechasi -2°C gacha pasayadi va sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
Kunduzi havo harorati pasayadi:
- shimolda +10…+15°C gacha,
- markazda +10…+18°C gacha,
- sharqda +7…+20°C gacha,
- janubda +15…+25°C gacha.
G‘arbiy hududlarda harorat asta-sekin +7…+15°C dan +15…+20°C gacha ko‘tariladi.
