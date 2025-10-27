Yil oxiriga qadar Astanada 8 ta yangi maktab ochiladi
ASTANA. Kazinform — Poytaxtda yangi ta’lim muassasalari — maktablar, bolalar bog‘chalari va ko‘p funksiyali majmualar qurilishi davom etmoqda.
2025 yilda Astanada 43 744 o‘quvchiga mo‘ljallangan 14 ta maktabni ikki smenada ochish rejalashtirilgan. Ulardan 7 tasi qulay maktablar, 4 tasi VIP loyihasi doirasida va 3 tasi xususiy maktablar.
— 1 sentyabrga qadar 24 ming o‘rinli 6 ta qulay maktab foydalanishga topshirildi. Yil oxiriga qadar 19 744 o‘rinli qolgan 8 ta maktabni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan, — deb xabar berdi shahar hokimligining ta’lim boshqarmasi Kazinform so‘roviga javoban.
Maktablardan tashqari, bu yil 600 o‘rinli ikkita yangi bolalar bog‘chasi — 99 va 100-sonli — ochiladi. Hozirda ularni foydalanishga topshirishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, 750 o‘rinli ko‘p funksiyali majmua qurilmoqda, obyektda qurilish-montaj ishlari davom etmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 1 sentyabrda Qozog‘istonda 83 ta yangi maktab ochilishi haqida xabar bergan edik.