Йил бошидан бери миллий боғларга 2 миллионга яқин сайёҳ ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон туризм миллий компанияси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида Қозоғистон миллий боғларига 2 миллионга яқин киши ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич Қозоғистонда табиат ва экотуризмга қизиқиш ортиб бораётганидан далолат беради.
Сайёҳлар сони бўйича етакчи - "Бурабай" давлат миллий табиат боғи. Ақмола вилоятининг қарағай ўрмонлари, гўзал қоялари ва кўллари билан ажралиб турадиган ушбу ҳудудига 600 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрган. “Қозоғистон Швейцарияси” номини олган “Бурабай” - оилавий дам олиш ва фаол туризм учун машҳур жой.
Иккинчи ўринда - Иле-Алатау миллий боғи. Алмати яқинида жойлашган ушбу ҳудудга 507 541 сайёҳ ташриф буюрган. Ўзининг тоғли ландшафтлари, бой флора ва фаунаси билан машҳур бўлган боғ экотуризм учун энг машҳур йўналишлардан биридир.
Биринчи учликни “Кўлсай кўллари” миллий боғи якунлайди. Алмати вилоятидаги ушбу табиий объектга 350 мингдан ортиқ киши ташриф буюрган. Кўлсай ва Қайнди кўллари - боғнинг асосий табиий белгиларидир.
Шунингдек, туристлар орасида Чарин дараси жойлашган миллий боғ ва Баянаул миллий боғи ҳам машҳур. Чарин фототуризм ва этник экспедицияларга қизиқувчилар учун жозибадор бўлса, Қозоғистондаги биринчи миллий боғ бўлмиш Павлодар вилоятидаги Баянаул ўзининг юмшоқ иқлими, тоғли табиати ва гўзал кўллари билан ажралиб туради.