Йил бошидан бери Қостанай вилоятида қанча иш ўрни яратилди
ASTANА. Кazinform — Қостанай вилояти иқтисодиётининг барча соҳаларида ижобий ўсиш кузатилмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокими Қумар Ақсақалов маълум қилди.
— Жорий йилнинг 11 ойи натижаларига кўра, Қостанай вилояти иқтисодиётининг барча соҳаларида ижобий ўсиш кузатилмоқда, шунинг учун мамлакат Президентининг 7% ўсишга эришиш бўйича топшириғи бажарилади. Давлат раҳбари 2024 йилни 6% ўсиш билан якунлаш бўйича кўрсатма берди ва биз уни 8,3% га бажардик. Йил бошидан бери 24,1 минг иш ўрни яратилди. Манзилли ижтимоий ёрдам олаётган оилалар сони 23% га камайди (2025 йил 1 январдаги 2319 тадан 2025 йил 1 декабрда 1795 тагача), — деди Қумар Ақсақалов Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, Қостанай вилояти машинасозлик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми бўйича республикада етакчи ҳисобланади, бу мамлакат ишлаб чиқаришининг 25 фоизидан ортиғини ташкил қилади. Бугунги кунда ҳудудий корхоналар ишлаб чиқаришга инновациялар, рақамли технологияларни фаол жорий этмоқда ва саноат роботларидан фойдаланмоқда. Масалан, 2025 йилда роботлар сони 3 баравар кўпаяди ва 133 та саноат роботини ташкил этади, 2023 йилда эса улардан атиги учтаси бор эди.
— «KamLitKZ» масъулияти чекланган жамияти 500 та янги иш ўрни яратилиши билан 78,2 миллиард тенгелик чўян қуйиш заводини қуриш лойиҳасини амалга оширди. Яна бир йирик завод очилишга тайёр. Бу юк машиналари учун ҳайдовчи камарларини ишлаб чиқариш заводи. Инвестиция ҳажми 160,5 миллиард тенгени ташкил этади ва 650 та янги иш ўрни яратилади. Енгил автомобиллар учун автомобил компонентларини ишлаб чиқариш заводи ҳам қурилмоқда. Бу ерда 800 та иш ўрни яратилади. Инвестиция ҳажми 17,8 миллиард тенгени ташкил этади, — деди ҳоким.
Эслатиб ўтамиз, Қостанай вилояти Қозоғистоннинг машинасозлик маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамламоқда.