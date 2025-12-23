Қостанай вилояти Қозоғистоннинг машинасозлик маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамламоқда
ASTANA. Kazinform – 2025 йил бошидан бери Қостанай вилоятида 24 100 иш ўрни яратилди. Бу ҳақда Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида вилоят ҳокими Қумар Ақсақалов маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, ҳудудда манзилли ижтимоий ёрдам олаётган оилалар сони 23 фоизга камайди.
Қостанай вилояти машинасозлик ишлаб чиқаришда мамлакатда етакчи бўлиб, мамлакат умумий маҳсулотининг 25 фоизидан ортиғини ташкил қилади. Компаниялар инновациялар, рақамли ечимларни фаол равишда жорий этмоқда ва саноат роботларидан фойдаланмоқда.
“Қостанай вилояти - республиканинг машинасозлик марказидир. Бу йил очилган янги KIA заводи машинасозлик соҳасида етакчи мавқеини сақлаб қолишга ёрдам беради. Бу Қозоғистоннинг мустақилликдан бери энг йирик стратегик лойиҳаларидан биридир. У рекорд вақт ичида - атиги ўн саккиз ой ичида қурилган. Бундан ташқари, корхонада 1500 киши ишлайди”, - деди Қумар Ақсақалов.