    15:37, 18 Март 2026 | GMT +5

    Йил бошидан бери қарийб 3,3 минг этник қозоқ ватандош мақомини олди

    ASTANA. Kazinform — 2026 йилда 3 335 этник қозоқ тарихий ватани билан бирлашди ва ватандош мақомини олди. 1991 йилдан бери жами 1 миллион 168,2 минг этник қозоқ республикага қайтиб келди. Бу ҳақда ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги хабар берди.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Йил бошидан бери Қозоғистонга келган этник қозоқларнинг ярми (47,8%) Хитойдан, 43,6% - Ўзбекистондан, 2,7% - Туркманистондан, 2% - Россиядан, 2,2% - Мўғулистондан ва 1,7% бошқа мамлакатлардан рўйхатдан ўтган.

    2025 йилда меҳнатга лаёқатли ёшдаги этник қозоқлар сони 58,1% ни, меҳнатга лаёқатли ёшга етмаганлар 33,1% ни ва пенсионерлар 8,8% ни ташкил этди.

    Меҳнатга лаёқатли ёшдаги этник қозоқлар орасида маълумот даражаси бўйича: 13,1% олий маълумотли, 27,1% ўрта касб-ҳунар маълумотига эга, 51,9% умумий ўрта маълумотли ва 7,9% маълумотга эга эмас.

    Кўчирилган этник қозоқлар республиканинг турли вилоятларига жойлашдилар.

    Келган этник ватандошлар республиканинг турли вилоятларида: Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атирау, Ғарбий, Шарқий ва Шимолий Қозоғистон вилоятларида жойланшган.

    “2026 йил учун жойлаштириш ҳудудларида этник қозоқларни қабул қилиш квотаси 2 281 кишини ташкил этади. 2026 йил 2 ойи натижаларига кўра, жойлаштириш ҳудудларига 569 ватандош кўчиб ўтди”, — дейилади хабарда.

    Юқорида кўрсатилган ҳудудларда жойлашган этник қозоқларга кўчириш учун субсидиялар кўринишида — оила бошлиғи ва ҳар бир оила аъзоси учун бир вақтнинг ўзида 70 БҲМ (302,8 минг тенге) миқдорида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари кўрсатилади; уй-жой ижараси ва коммунал хизматлар учун - йилига 15 БҲМдан 30 БҲМгача миқдорда (64,9 мингдан 129,8 тенгегача) тўловлар.

    Йил бошидан бери 139 ватандошга турли хил ёрдам чоралари кўрсатилди. Хусусан, 108 киши доимий иш жойларига жойлаштирилди.

    Ляззат Сейданова
