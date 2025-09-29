Йил бошидан бери 1,5 млн қозоғистонлик Ўзбекистонга саёҳат қилган
TASHKENT. Kazinform – Жорий йил январдан июлгача 1,5 миллион қозоғистонлик Ўзбекистонга ташриф буюрди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилда Қозоғистондан келган сайёҳлар сони 39,3 фоизга ошган. Ўтган йилнинг шу даврида мамлакатимиздан 900 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди.
Жорий йилнинг етти ойи давомида жами 6,3 миллион хорижлик Ўзбекистонда дам олди. Уларнинг энг катта қисмини Қирғизистон (1,8 миллион) ва Тожикистон (1,4 миллион) фуқаролари ташкил этган.
Қўмита маълумотларига кўра, сайёҳларнинг аксарияти Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хива шаҳарларининг диққатга сазовор жойларига ташриф буюрган.
Бундан ташқари, йил бошидан бери Қозоғистонга 7,5 миллион хорижлик сайёҳлик мақсадида ташриф буюрган. Туризм ва спорт вазирлиги маълумотларига кўра, ўтган йили мамлакатда 15 миллион сайёҳ дам олган.