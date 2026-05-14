Yaqin kunlarda Qozog‘istonning ayrim hududlarida havo harorati 35 darajaga yetadi
ASTANA. Kazinform – Yaqin kunlarda Qozog‘istondagi ob-havoga ikkita barik tuzilma ta’sir qiladi.
Mamlakatning g‘arbiy va janubiy hududlari janubiy siklon ta’sirida bo‘ladi. Ushbu hududlarda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda, kunduz havo harorati +27…+35 darajagacha ko‘tariladi.
Respublikaning qolgan qismida sovuq antisiklon o‘z ta’sirini saqlab qoladi. Kechasi shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda 1–6 daraja sovuq bo‘lishi kutilmoqda. Kunduzi esa osmon musaffo bo‘ladi va havo harorati +12…+28 darajadan +20…+30 darajagacha ko‘tariladi.
Respublika bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, janubiy hududlarda chang bo‘ronlari bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab shimoliy, sharqiy hududlarda va janubi-sharqning tog‘li hududlarida tuman bo‘lishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 13-may kuni Qozog‘istonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.