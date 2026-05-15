Япониянинг учта энг йирик банки киберхавфсизлик учун Anthropic AIдан фойдаланмоқда
ASTANА. Кazinform — Япониянинг энг йирик банклари киберхавфсизликни кучайтириш ва молиявий инфратузилмасига киберҳужумларнинг олдини олиш учун Американинг Anthropic компаниясининг сунъий интеллект технологияларидан фойдаланмоқда.
BBC хабар беришича, янги Claude Mythos сунъий интеллект модели мамлакатнинг учта энг йирик банки — MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ва Mizuho Bank учун мавжуд бўлади.
Claude Mythos сунъий интеллект модели банк тизимларидаги заифликларни аниқлаш ва уларнинг хакерлик ҳужумларига чидамлилигини ошириш воситаси сифатида кўриб чиқилмоқда.
Хабарларга кўра, Япония ва АҚШ киберхавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик доирасида сунъий интеллектни жорий этиш имкониятини муҳокама қилишган. Иккала мамлакат расмийлари молия секторига қаратилган таҳдидларга тезкорлик билан жавоб бериш зарурлигини таъкидладилар.
Апрель ойида тақдим этилган Claude Mythos модели саноат эътиборини сунъий интеллект соҳасидаги энг илғор лойиҳалардан бири сифатида тортди. Бироқ, мутахассислар бундай тизимлардан заифликларни қидириш ва улардан фойдаланиш учун ҳам фойдаланиш мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқдалар.
Илгари моделга кириш фақат йирик технология компаниялари ва хусусий молия институтлари билан чекланган эди. Дастлабки синовларда тизим минглаб потенциал муҳим заифликларни аниқлади.
Бундан ташқари, Япония молиявий хизматлар агентлиги, Япония банки ва банк сектори вакиллари киберхавфсизлик чораларини мувофиқлаштириш учун ишчи гуруҳ тузишни муҳокама қилмоқдалар. Биринчи йиғилиш тез орада ўтказилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Google сунъий интеллект киберҳужумларни таҳдидга айлантирганини маълум қилди.