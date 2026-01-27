Япониянинг Mitsubishi компанияси Қозоғистондан кам учрайдиган галлий металини импорт қилишни бошлайди
АSTANА. Kazinform — Япониянинг Mitsubishi Corp. савдо компанияси муҳим материалларни етказиб бериш манбаларини диверсификация қилиш мақсадида шу йилнинг охирида Қозоғистондан кам учрайдиган галлий металини импорт қилишни бошлашни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Компания ўзининг шўъба корхонаси Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. декабрь ойида «Қозоғистон алюминийи» АЖ билан 2026 йилдан бошлаб бир неча йил давомида йилига ўртача 15 тонна галлий харид қилиш бўйича келишувга эришганини маълум қилди.
Kyodo ахборот агентлигининг ёзишича, бу Mitsubishi компанияси учун галлий импортининг биринчи ҳолати бўлади.
Қозоғистонлик компания галлий ишлаб чиқаришни жорий йилнинг учинчи чорагида бошлайди ва ишлаб чиқарилган барча металл Японияга юборилади, деб хабар қилди Mitsubishi компанияси.
Келишув Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ўтган йил декабрда Японияга расмий ташрифи давомида имзоланган.
Ҳукумат қўллаб-қувватлаган Япония металл ва энергетика хавфсизлиги бўйича ташкилотининг маълумотига кўра, Япония 2021 йилда 96,5 тонна галлий импорт қилган, шундан 55 тонна ёки 57 фоизи Хитойдан олинган.
Дунёдаги энг йирик галлий ишлаб чиқарувчи Хитой 2023 йилдан бошлаб ушбу металл экспортига назоратни кучайтирди, бу Япония ва барқарор етказиб беришни таъминлашга ҳаракат қилаётган бошқа давлатлар учун қийинчиликлар туғдирди.
Mitsubishi компаниясининг жамоатчилик билан алоқалар бўйича вакили «Хитой билан иқтисодий алоқаларни узиш нияти йўқ» ва импорт лойиҳаси «янги етказиб берувчиларни ривожлантириш» бўйича саъй-ҳаракатларининг бир қисми эканлигини маълум қилди.
Галлий электромобиллар учун зарур бўлган қувватли яримўтказгичларда, шунингдек, суюқ кристалли панелларда қўлланиладиган ёритқич диодларда ва бошқа кўплаб маҳсулотларда қўлланилади.
Уни алюминий ишлаб чиқаришнинг қўшимча маҳсулоти сифатида олиш мумкин.