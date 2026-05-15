    Япониядан Ўзбекистонга туристлар оқими 1,7 баробарга ортди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 6 925 нафар Япония фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 3 минг нафарга ёки 1,7 баробарга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга ташриф буюрган Япония фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    • сайёҳлик – 6 356 нафар
    • қариндошларни йўқлаш – 270 нафар
    • хизмат юзасидан – 253 нафар
    • ўқиш – 45 нафар
    • даволаниш – 1 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 15 124 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф