Япониядан Ўзбекистонга туристлар оқими 1,7 баробарга ортди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 6 925 нафар Япония фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 3 минг нафарга ёки 1,7 баробарга ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга ташриф буюрган Япония фуқаролари сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:
- сайёҳлик – 6 356 нафар
- қариндошларни йўқлаш – 270 нафар
- хизмат юзасидан – 253 нафар
- ўқиш – 45 нафар
- даволаниш – 1 нафар
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида жами 15 124 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.