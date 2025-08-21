Япониядаги ифлосланган «Фукусима» реакторига роботлар юборилди
ASTANА. Кazinform — Терcо компанияси «Фукусима» атом электр станцияси реакторларидан радиоактив чиқиндиларни олиб чиқишга тайёрланмоқда, дея хабар беради DW.
Икки робот, Spot және Packbot, ҳали ҳам одамлар учун хавфли бўлган ҳудудларга кириши керак. Роботларнинг вазифаси реакторлардаги радиация даражасини ўлчаш ва ҳамма нарсани тасвирга олишдир.
Япония оммавий ахборот воситаларининг ёзишича, тасвирларни таҳлил қилиш учун тахминан бир ой вақт кетади. Ушбу хулосалар асосида Терсо ядро ёқилғиси чиқиндиларини қандай қилиб бутунлай чиқариб ташлашни ҳал қилади. Компания аввалроқ бундай машиналардан станциянинг ички қисмини ўрганишда фойдаланган.
Реактордан чиқиндиларни, шу жумладан эритилган ёнилғи таёқчаларини олиб чиқиш 2011 йилги ядровий авариядан сўнг заводни тўхтатишнинг узоқ муддатли жараёнидаги энг қийин босқичдир. Тайёргарлик яна 12-15 йил давом этади. Атом электр станцияси ичида 880 тоннага яқин ўта хавфли материал қолмоқда, деб ёзади Spiegel.
Мамлакатнинг энг йирик энергия етказиб берувчиси ва Япония ҳукумати атом электр станциясини 2051 йилгача тўлиқ демонтаж қилишни якунлашни мақсад қилган. Аммо Терcо узоқ тайёргарлик ишлари туфайли бунга эришиш қийин бўлишини айтди.
2011 йилда «Фукусима» АЭС 15 метр баландликдаги цунами остида қолган эди. Совутиш тизими ишламай қолди ва 6 та реактордан 3 тасининг фаол қисми эриб кетди. Бу 1986 йилда Чернобиль фожиасидан кейинги энг даҳшатли ядровий авария бўлди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Фукусима АЭСидан тозаланган сувни оқизишнинг биринчи босқичи якунлангани ҳақида хабар берган эдик.