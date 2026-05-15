Японияда дунёдаги биринчи Pokémon аэропорти очилади
ASTANА. Кazinform — Дунёда биринчи марта аэропортга Pokémon номи берилади. Япониянинг Иcикава префектураси расмийлари мамлакатни қайта тиклаш кампанияси доирасида Ното аэропортини қайта номлашга қарор қилишди. Минтақа кучли зилзила ва сув тошқинларидан жабр кўрди, деб хабар беради Kyodo.
7 июлдан бошлаб Вадзима шаҳридаги аэропорт янги номдан («Noto Satoyama Pokemon With You аэропорти) фойдаланишни бошлайди. Лойиҳа 2029 йил сентябригача давом этади ва Ното ярим оролини қўллаб-қувватлаш учун туризм ва хайрия дастурининг бир қисми бўлади.
Минтақа 2024 йил 1 январда кучли зилзиладан кейин кучли ёмғир ва сув тошқини натижасида жиддий зарар кўрди. Расмийлар Pokémon франшизаси сайёҳларни жалб қилиш ва маҳаллий иқтисодиётни қўллаб-қувватлашга ёрдам беришига умид қилмоқда.
Таъмирланган аэропортда 111 та Pokémon тасвирлари, тематик зоналар ва эксклюзив маҳсулотлар сотадиган дўконлар намойиш этилади. Бундан ташқари, минтақанинг турли жойларига Pokémon қаҳрамонлари тасвирланган канализация қопқоқлари ўрнатилади ва тематик оёқ ванналари очилади.
Лойиҳа The Pokemon Company ходимлари томонидан ташкил этилган Pokemon With You Foundation томонидан бошланган. Ташкилот хайрия лойиҳаларини амалга оширади ва зарар кўрган ҳудудлардаги болаларни қўллаб-қувватлайди.
Исикава префектураси губернатори Юкийоси Яманонинг сўзларига кўра, лойиҳа болаларга "ёрқин таассуротлар ва энергия бериш", шунингдек, минтақага сайёҳлар оқимини қайтариш мақсадида амалга оширилмоқда.
