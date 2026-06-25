Японияда АЭС 6,9 магнитудали зилзиладан кейин штат режимида ишлаб турибди
ASTANA. Kazinform – Пайшанба куни эрталаб Ивате префектурасининг Тинч океани қирғоғида содир бўлган 6,9 магнитудали кучли зилзиладан сўнг Япониядаги атом электр станциялари операторлари барча объектлар нормал иш режимида эканини ва ҳеч қандай носозлик қайд этилмаганини маълум қилди, деб хабар беради Kyodo.
Ерости силкинишлари маҳаллий вақт билан соат 7:30 да 50 километр чуқурликда қайд этилган. Япония метеорология агентлиги маълумотига кўра, цунами хавфи йўқ.
Операторлар Аомори префектурасидаги Хигашидори атом электр станциясида, Мияги префектурасидаги Онагава атом электр станциясида ва Фукусима префектурасидаги Фукусима-Дайити ва Фукусима-Дайни атом электр станцияларида ҳеч қандай носозликлар йўқлигини тасдиқладилар. Аомори префектурасидаги ишлатилган ядро ёқилғисини бошқариш иншоотлари ҳам нормал ишлаяпти.
Аомори префектурасидаги Хасикамэ шаҳрида тебраниш кучланиши Япониянинг 7 баллик шкаласи бўйича 6 баллнинг юқори даражасига, Хатинохэда эса 6 баллнинг қуйи даражасига етган. 6 баллнинг юқори даражаси қўл ёрдамисиз ҳаракат қилиш қийинлигини ва маҳкамланмаган мебелларнинг кўпи силжишини англатади. Ер силкиниши Хоккайдо, Акита, Фукусима, Мияги, Ямагата, Токио ва қўшни префектуралар аҳолиси томонидан ҳам сезилган.
Зилзиладан сўнг JR East Токио ва Син-Аомори станциялари орасидаги Тохоку поездлар ҳаракатини вақтинча тўхтатди.
Бош вазир Санаэ Такайти ҳукумат зилзила оқибатларини баҳолаш учун маълумот йиғаётганини маълум қилиб, зарар кўрган ҳудудлар аҳолисини эҳтимолий афтершокларга қарши эҳтиёт бўлишга чақирди.