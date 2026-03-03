09:08, 03 Март 2026 | GMT +5
Япония жанубида зилзила содир бўлди
ASTANА. Кazinform — Япония жанубидаги Вулқон ороллари минтақасида Рихтер шкаласи бўйича 6,0 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
АҚШ Геологик хизмати маълумотларига кўра, зилзила маҳаллий вақт билан соат 12:55 да қайд этилган.
Зилзила эпитсентри 20 километр чуқурликда жойлашган.
Ҳеч қандай қурбонлар ёки вайронагарчиликлар ҳақида хабар берилмаган. Цунами хавфи эълон қилинмаган.
Вулқон ороллари Япония пойтахти Токиодан тахминан 1250 километр жанубда жойлашган. Ягона аҳоли яшайдиган орол - Ио (Иводзима), у ерда Япония ҳарбий базаси жойлашган.
