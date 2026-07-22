Япония сайловлар пайтида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш қоидаларини қаттиқлаштирди
ASTANA. Kazinform — Япония парламенти сайлов кампаниялари пайтида ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш қоидаларини қаттиқлаштирувчи қонунни маъқуллади, деб хабар беради Кazinform агентлиги Kyodoга таяниб.
Қонун номзодлар ҳақида ёлғон маълумотлар тарқатишни тақиқлайди ва сунъий интеллект ёрдамида яратилган материалларни нашр этиш учун янги талабларни жорий этади.
Қонун сайлов шаффофлигини ошириш, сўз эркинлигини ҳимоя қилиш ва фуқароларга номзодлар ҳақида ишончли маълумот беришга қаратилгани айтилмоқда.
Қонун ижтимоий платформа операторларини сайловлар пайтида ёлғон маълумотлар тарқатилишини чеклаш чораларини кўришга мажбур қилади.
Агентлик маълумотларига кўра, Япония ички ишлар ва коммуникациялар вазирлиги ушбу талабларни амалга ошириш бўйича тавсиялар тайёрлайди ва уларни амалга ошириш бўйича йиллик ҳисоботларни эълон қилади.
Бироқ, қонунда янги қоидаларга риоя қилмаслик учун платформаларга қарши санкциялар кўзда тутилмаган, шунинг учун ўзгаришларнинг самарадорлиги аллақачон мутахассислар орасида саволлар туғдирмоқда.
Яна бир ўзгариш сунъий интеллектдан фойдаланишга тегишли. Сайловлар билан боғлиқ сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки ўзгартирилган расмлар ёки видеоларни жойлаштирган фойдаланувчилар бундай контент сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки таҳрирланганлигини кўрсатишлари шарт бўлади.
Қўшимча қоида шунингдек, платформаларга ёлғон маълумотларга қарши курашиш учун қўшимча чораларни кўришни тавсия қилади. Буларга шубҳали контентни монетизация қилишни тўхтатиб қўйиш, расмий манбалардан олинган постларнинг кўринишини ошириш ва фойдаланувчиларга огоҳлантиришлар жойлаштириш киради.
Янги қоидалар 2027 йил 1 мартда, Японияда бўлиб ўтадиган навбатдаги маҳаллий сайловлардан олдин кучга кириши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, ЕИда 13 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларга киришни чеклаш таклиф қилинди.