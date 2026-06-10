Япония Осиё ўйинлари учун эсдалик кумуш тангаларини чиқара бошлади
ASTANA. Kazinform – Япония зарбхонаси шу йил охирида Нагоя шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё ўйинлари ва Осиё пара ўйинлари учун эсдалик кумуш тангалар зарб қилишни бошлади. Тангаларда спортчилар ва ўйинларнинг маскотлари тасвирланган, деб хабар беради Кyodonews.
Соф кумушдан ясалган икки турдаги тангаларнинг бир томонида Палома Мидзухо стадионида мусобақалашаётган спортчиларнинг тасвирлари тасвирланган. Бошқа томонида эса Осиё ўйинлари ва Осиё пара ўйинларининг маскотлари Хонохон ва Удзумин тасвирланган.
“Танланган ранглар жуда ажойиб. Бу тангалар мазкур ўйинлар ҳақидаги хотирани келажак авлодларга етказадиган мероснинг бир қисмига айланади”, - деди душанба куни бўлиб ўтган маросимда Айти префектураси губернатори ва ўйинларни ташкил этиш қўмитаси раиси Хидэаки Омура.
Диаметри 40 миллиметр ва оғирлиги 31,1 грамм бўлган тангалар 34 800 иена (220 доллар) га сотилмоқда. Ҳар бир киши учун фақат битта танга сотиб олишга рухсат берилади.
Япония зарбхонасининг маълумотларига кўра, сотиб олиш учун аризалар 23 июнгача почта орқали ёки онлайн тарзда қабул қилинади.
Осиё ўйинлари 19 сентябрда Нагояда бошланади, Осиё пара ўйинларининг очилиш маросими эса 18 октябрда бўлиб ўтади.