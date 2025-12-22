Япония иенасининг долларга нисбатан қиймати пасаймоқда
ASTANA. Kazinform — Япония Молия вазирлиги вакили япон иенаси курсининг ўзгариши бир томонлама эканлигини айтди ва ҳаддан ташқари ўзгаришларга нисбатан тегишли чоралар кўрилишини эълон қилди. Бу ҳақда Kyodo агентлиги хабар берди.
Япония Молия вазирлигининг юқори лавозимли амалдори душанба куни япон иенасининг сўнгги ўзгаришлари тез ва бир томонлама бўлганини таъкидлаб, мамлакат расмийлари валюта курсининг ҳаддан ташқари ўзгарувчанлиги бўйича тегишли чоралар кўришларини айтишди.
Япон иенасининг АҚШ долларига нисбатан заифлашиши Япония банки жума куни асосий фоиз ставкасини сўнгги 30 йилдаги энг юқори даражага кўтарганидан кейин ҳам давом этди.
Жума куни Нью-Йоркдаги савдолар пайтида доллар курси бир ойдаги энг юқори даражага етиб, 1 доллар 157,78 иенагача кўтарилди. Эрталаб соат 9:00 да АҚШ валютаси 157,63-157,65 иенада савдо қилинаётган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Япония табиий офатдан жабр кўрган Шри-Ланкага 2,5 миллион доллар миқдорида шошилинч ёрдам кўрсатиши ҳақида хабар берган эдик.