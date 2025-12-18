Япония табиий офатдан жабр кўрган Шри-Ланкага 2,5 миллион долларлик шошилинч ёрдам кўрсатади
ASTANA. Kazinform — Япония ҳукумати циклондан жабр кўрган Шри-Ланкага 2,5 миллион долларлик шошилинч молиявий ёрдам кўрсатишга қарор қилди. Бу ҳақда сешанба куни Япония ташқи ишлар вазири Тосимицу Мотеги маълум қилди, деб хабар беради Kyodo.
Шошилинч тартибда ажратилган грант халқаро гуманитар ташкилотлар орқали ёрдам кўрсатишга, жумладан озиқ-овқат ва бошқа биринчи навбатдаги зарур товарларни етказиб беришга йўналтирилади. Ноябрь ойи охирида циклон туфайли юзага келган кўчкилар ва сув тошқинларида 600 дан ортиқ одам ҳалок бўлди.
Матбуот анжуманида Мотеги Япониянинг «азалдан келаётган дўсти — Шри-Ланкага жабр кўрган ҳудудларни имкони борича тезроқ тиклаш ва қайта барпо этиш учун узлуксиз ёрдам кўрсатишини» таъкидлади.
Шунингдек, вазир сешанба куни эрталаб табиий офатлардан жабр кўрганларга ёрдам кўрсатиш билан шуғулланган тиббий бригада Шри-Ланкадан мамлакатга қайтиб келганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, икки ҳафта ичида япониялик шифокорлар 1 250 нафар беморга тиббий ёрдам кўрсатган.
Шри-Ланкадаги экстремал об-ҳаво туфайли ҳалок бўлганлар сони 607 кишига етди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу фожиали воқеа муносабати билан Шри-Ланка Президентига ҳамдардлик билдирган эди.