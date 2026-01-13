Япония иенаси 18 ойлик энг паст кўрсаткичга етди
ASTANA. Kazinform — Сешанба куни парламент қуйи палатаси тарқатиб юборилиши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишлар ортидан иена АҚШ долларига нисбатан 158 га тушди, бу 2024 йил июлидан бери энг паст кўрсаткичдир.
Япония валютаси ҳам еврога нисбатан 185 доллар атрофида пасайди, бу 1999 йилда ягона Европа валютаси жорий этилганидан бери энг паст кўрсаткичдир.
Бозорлар Япониянинг молиявий аҳволи ҳақидаги тобора ортиб бораётган хавотирлар туфайли босим остида, чунки ҳукмрон блокнинг сайловлардаги ғалабаси ҳукумат харажатларини ошириши мумкин.
Kyodo ахборот агентлигининг хабар беришича, Япония Бош вазири Санаэ Такаичи ҳукмрон партиянинг юқори лавозимли амалдорига муддатидан олдин умумий сайлов ўтказиш учун Вакиллар палатасини тарқатиб юбориш ниятида эканлигини айтди.
Япониянинг 10 йиллик давлат облигациялари бўйича даромадлилик 1999 йил февраль ойидан бери энг юқори даражага етди. Облигациялар даромадлилиги нархларга тескари пропорционал равишда ўзгаради.