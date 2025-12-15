Япония ҳайвонот боғлари 50 йилдан бери биринчи марта пандасиз қолади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь ойида Хитой билан муносабатларнинг ёмонлашиши сабабли ярим асрдан бери биринчи марта Япония ҳайвонот боғлари пандасиз қолади, деб хабар беради Kazinform Kyodo агентлигига таяниб.
2021 йилда туғилганидан бери Токионинг Уэно ҳайвонот боғида яшаб келаётган Сяо-Сяо ва Лей-Лейнинг қайтиш муддати Токио ва Пекин ўртасидаги икки томонлама келишувга мувофиқ февраль ойида тугайди.
Эгизаклар Японияда туғилган бўлса-да, улар Хитойга тегишли.
Япония ва Хитой ўртасидаги дўстликнинг дипломатик рамзи сифатида қараладиган янги келишув истиқболлари икки Осиёлик қўшнилар ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашуви фонида ноаниқлигича қолмоқда.
Июнь ойида Вакаяма префектурасидаги Сирахама шаҳридаги Adventure World ўйин-кулги боғида ижарага олинган тўртта улкан панданинг барчаси Хитойга қайтарилди ва фақат Япониядаги Уэно ҳайвонот боғида жуфтлик қолди.
1972 йилда Хитойдан Японияга дипломатик муносабатлар нормаллаштирилгани муносабати билан илк жуфт гигант пандалар келтирилганидан бери, бу ҳайвонлар кўплаб японияликларнинг қалбини забт этди ва сайёҳларни жалб этиш орқали иқтисодий фойда ҳам келтирди.
Лей-Лей номли урғочи панда ва унинг акаси Сяо-Сяо онаси Син-Син ҳамда унинг жуфти Ри-Ридан туғилган. Улар иккаласи ҳам кўпайтириш бўйича тадқиқотлар олиб бориш мақсадида Японияга топширилган.
Пандаларнинг ота-онаси — Син-Син ва Ри-Ри — 2011 йил февраль ойида ижара шартномаси асосида Уэно ҳайвонот боғига олиб келинган. Бу, ҳайвонот боғининг аввалги пандаси Лин-Лин 2008 йилда вафот этганидан кейин амалга оширилган.
Ушбу жуфт пандалар 2024 йилда Хитойга қайтарилган. Лей-Лей ва Сяо-Сяодан ташқари, уларнинг 2017 йилда туғилган Сян-Сян исмли урғочи боласи ҳам бўлиб, у 2023 йилда Хитойга қайтарилган.