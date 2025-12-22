Япония дунёдаги энг катта атом электр станциясини қайта ишга туширади
ASTANА. Кazinform — Япония душанба куни ҳудудий овоз бериш орқали дунёдаги энг катта атом электр станциясини қайта ишга тушириш йўлида сўнгги қадамни қўйди, деб хабар беради Reuters.
Душанба куни Ниигата префектурасининг қонун чиқарувчи ассамблеяси АЭСнинг қайта ишга туширишни қўллаб-қувватлаган губернатор Хидэе Ханадзуми фойдасига овоз берди.
— Мен энди бизни ташвишга соладиган энергия манбаларига қарам бўлмайдиган даврни кўришни истайман, — деди губернатор.
Бу Фукусима фалокатидан қарийб 15 йил ўтгач, мамлакатнинг атом энергиясига қайтишида бурилиш нуқтаси бўлди.
Токиодан тахминан 220 километр шимоли-ғарбда жойлашган Касивадзаки-Карива атом электр станцияси 2011 йилда зилзила ва цунамидан кейин ёпилган 54 та реактордан бири эди.
Япония ўшандан бери қазилма ёқилғи импортидан воз кечиш мақсадида қолган 33 та ишлайдиган реактордан 14 тасини қайта ишга туширди.
NHK жамоат телерадиокомпаниясининг хабар беришича, станциянинг етти реакторидан биринчиси 20 январда қайта ишга туширилиши режалаштирилган.
Касивадзаки-Карива атом электр станциясининг умумий қуввати 8,2 ГВтни ташкил этади, бу бир неча миллион уйни электр энергияси билан таъминлаш учун етарли. Яқинлашиб келаётган қайта ишга тушириш келгуси йилда 1,36 ГВт қувватга эга блокни ва 2030 йил атрофида шу қувватга эга яна бир блокни ишга тушириш имконини беради.
Икки ой олдин лавозимга киришган Бош вазир Санаэ Такаичи энергия хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва Япония электр энергияси ишлаб чиқаришининг 60-70 фоизини ташкил этувчи импорт қилинган қазилма ёқилғилар нархларининг ошишига қарши туриш учун атом электр станцияларини қайта ишга туширишни қўллаб-қувватлади.
Ўтган йили Япония суюлтирилган табиий газ ва кўмир импортига 10,7 триллион иен (68 миллиард доллар) сарфлади, бу унинг умумий импорт харажатларининг ўндан бир қисмини ташкил этади.
Аҳоли сонининг камайиб бораётганига қарамай, Япония кейинги ўн йилликда сунъий интеллект учун энергия талаб қиладиган маълумотлар марказларининг жадал ривожланиши туфайли энергия талабининг ошишини кутмоқда.
Ушбу эҳтиёжларни қондириш ва декарбонизация мажбуриятларини бажариш учун мамлакат 2040 йилга бориб энергия таркибидаги атом энергиясининг улушини икки баравар ошириб, 20% га етказиш мақсадини қўйди.
