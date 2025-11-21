Қозоғистонда биринчи АЭСнинг қурилиши қачон бошланади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда биринчи атом электр станциясининг “биринчи бетони” тахминан 2029 йилда қуйилади. Бу ҳақда Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев маълум қилди.
“Росатом” ишни жуда муваффақиятли бошлади. Иш жадвалга мувофиқ давом этмоқда. 50 га яқин қудуқ қазилди. Тупроқ йиғилиб, таҳлил қилинмоқда. Радионуклидларни аниқлаш учун 2 мингга яқин нуқта таҳлил қилинган. Маҳаллий ҳудуднинг гидрологик, гидротехник, муҳандислик ва топографик тадқиқотларини ўтказдик. Иккита гидроэлектр станцияси ўрнатилди. Умуман олганда, ишлар жадвал асосида олиб борилмоқда. Аввал айтганимиздек, 18 ой ичида лойиҳа-қидирув ишлари якунланади ва биз станциянинг якуний лойиҳасини оламиз”, — деди агентлик раҳбари Ақорда ОАВ вакилларининг саволига жавоб берар экан.
Агентлик раҳбари, шунингдек, кадрлар тайёрлаш ишлари бошланганини ҳам айтди.
“Маълумки, Қозоғистонда 7 та олий ўқув юртида ихтисослаштирилган кафедралар очилган. Бундан ташқари, халқаро ташкилотлар, жумладан, Венгрия, Франция, Япония, Хитой, Россия каби давлатлардаги ўқув марказлари билан қозоғистонлик мутахассисларни тайёрлаш бўйича келишиб олдик. Бундан ташқари, Хитой 200 га яқин грант ажратган. Айни пайтда атом электр станциясида ишлаш бўйича ихтисослик олиш истагида бўлган ёш мутахассислардан аризалар олинмоқда. Улар Франция, Хитой, Россия, Венгрия каби давлатларнинг энергетика объектларида амалиёт ўтайди”, – дейди Алмасадам Сатқалиев.
Унинг таъкидлашича, Россия лойиҳаси бўйича станциянинг "биринчи бетонини" қуйиш тахминан 2029 йилда бошланади.
Муаллиф: Марлан Жиембай