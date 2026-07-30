Япония аҳолиси бир йил ичида деярли бир миллион кишига камайди
ASTANА. Кazinform – Япония аҳолиси 42 йил ичида биринчи марта 120 миллиондан пастга тушди. Мамлакат аҳолиси 2025 йилда 917 000 кишига камайди. Бу расмий статистика бошланганидан бери энг паст кўрсаткичдир, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Япония ички ишлар ва коммуникациялар вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йил охирида Япония фуқаролари сони 119 736 483 кишини ташкил этди. Бу аввалги йилга нисбатан 917 000 кишига кам.
Бу мамлакат 1968 йилда расмий статистикани юритишни бошлаганидан бери Япония фуқаролари сони бўйича энг паст йиллик кўрсаткичдир. Шундай қилиб, бу — 1983 йилдан бери биринчи марта аҳолининг 120 миллиондан пастга тушиши.
Вазирликнинг хабар беришича, 2025 йилда Японияда тахминан 670 000 киши туғилган, ўлганлар сони эса тахминан 1,6 миллион кишини ташкил этган.
Бундан ташқари, Японияда доимий яшаш рухсатномасига эга бўлган хорижий фуқаролар сони 354 000 га кўпайиб, 4 031 159 га етди.
Хорижий фуқароларни ҳам қўшганда, Япониянинг умумий аҳолиси 123 767 642 кишини ташкил этди.
Ҳукумат ҳисоб-китобларига кўра, аҳолининг камайиши жамиятнинг қариши ва туғилиш даражасининг пасайиши билан боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, Японияда демографик пасайиш 45 йилдан бери давом этмоқда.