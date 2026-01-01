Янги йил кечаси Германияда ўнлаб полиция ходимлари пиротехника воситаларидан жароҳатланди
ASTANА. Кazinform — Берлинда навбатчилик қилаётган 4300 полиция ходимига бир неча бор пиротехника воситалари отилди. Бу ҳақда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари хабар берди, деб ёзади DW.
Бундай ҳужумлар ва гумондорларнинг қаршилиги натижасида 21 полиция ходими енгил жароҳат олди. Дастлабки маълумотларга кўра, шаҳарда 400 га яқин одам вақтинча ҳибсга олинган ва бир неча килограмм ноқонуний пиротехника воситалари мусодара қилинган.
Гамбургдаги вазият ҳам жиддий: камида 10 нафар полиция ходими жароҳат олди ва ўз вазифаларини давом эттира олмади. Бу ҳақда маҳаллий полиция бошқармаси хабар берди.
Лейпцигда полиция ходимлари ва фавқулодда вазиятлар хизмати пиротехника ҳужумларига учради. Шаҳар марказида бир нечта ёнғинлар қайд этилган, деб хабар беради dpa агентлиги.
Сўнгги йилларда фавқулодда вазиятлар хизматига ҳужумлар сонининг кўпайиши сабабли, Германия полицияси кучайтирилган режимда навбатчилик қилди. Уларнинг пиротехника воситалари билан отиб ўлдирилган ҳолатлари кўпинча кузатилади.
Шунга қарамай, маҳаллий полиция маълумотларига кўра, бу йилги Янги йил кечаси Берлинда олдинги йилларга нисбатан нисбатан тинч ўтган кўринади.
Эслатиб ўтамиз, Германияда Янги йил арафасида мушакбозликка талаб рекорд даражага етди.