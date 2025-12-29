Германияда Янги йил арафасида мушакбозликка талаб рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform — Янги йил арафасида Германияда пиротехника сотувчилари рекорд даражадаги талабга тайёрланмоқдалар. Импортнинг катта қисми Хитойдан келади, деб хабар беради BILD.
Иқтисодий қийинчиликларга қарамай, Германиядаги пиротехника бозори чинакам даромадли соҳага айланиб бормоқда. Айторф шаҳрида жойлашган Германиянинг энг йирик пиротехника ишлаб чиқарувчиси Weco Янги йил арафасида сотув ҳажми ошишини кутган ҳолда, савдо тармоқларига ўтган йилга нисбатан пиротехника маҳсулотларини 10 фоизга кўп етказиб бермоқда.
Талабнинг ошишини Бремерхафендаги Comet компанияси ҳам тасдиқлади.
Weco Германиядаги ҳали ҳам ягона йирик пиротехника ишлаб чиқарувчиси бўлса-да, мушакбозликнинг аксарияти чет элдан импорт қилинади.
Бу соҳада рекорд ўрнатилди: 2025 йил январь ва сентябрь ойлари оралиғида Германияга 42 400 тоннадан ортиқ пиротехника импорт қилинди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 62,6 фоизга кўп. Расмий маълумотларга кўра, импортнинг 98 фоизи Хитойдан келади.
“Ўтган йилга нисбатан кўпроқ маҳсулот етказиб берилди, бу - диққатга сазовордир, чунки ўтган йил жуда муваффақиятли йил бўлди”, — деди Пиротехника саноати ассоциацияси ижрочи директори Клаус Гоцен BILD нашрига берган интервьюсида.
Германияда мушакбозлик савдосига фақат 29-31 декабрь кунлари рухсат берилган. Шунга қарамай, саноат таъсирчан натижаларни кўрсатмоқда: 2024-2025 йиллар оралиғида савдо айланмаси рекорд даражадаги 197 миллион еврони ташкил этди.