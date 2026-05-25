Бу йил Астанада 12 та мактаб очилади: Женис Қасимбек Президентга ҳисобот берди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Астана шаҳри ҳокими Женис Қасимбекни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга пойтахтнинг ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилма ривожланиши ҳақида маълумот берилди.
Женис Қасимбек Астана барча асосий иқтисодий кўрсаткичлар бўйича ижобий динамикани кўрсатаётганини таъкидлади.
Жорий йилнинг дастлабки тўрт ойида асосий капиталга инвестициялар ҳажми 588 миллиард тенгени ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,1 фоизга кўп. Улар орасида ишлаб чиқариш саноати, таълим, тиббиёт, транспорт, савдо ва логистика соҳаларига оид лойиҳалар бор.
Бугунги кунда Astana LRT енгил рельсли транспорт тизими тўлиқ ишга туширилди. Лойиҳанинг иккинчи босқичи пойтахт жамоат транспорти тизимини жонлантириш учун ишлаб чиқилмоқда.
Шунингдек, шаҳар ҳокими ижтимоий объектлар қурилиши ва турар-жой массивларини ободонлаштириш ҳақида гапирди.
Сўнгги йилларда Астанада 44 та мактаб қурилди. Янги ўқув йилида эса 12 та таълим муассасаси очилади. Бундан ташқари, 2 та ўқувчилар саройи ва 6 та болалар боғчаси мамлакат ихтиёрига топширилиши режалаштирилган.
2028 йилга келиб, 2 та перинатал марказ, кўп тармоқли шифохона ва диагностика мажмуаси қурилиши якунланади.
Ҳоким шаҳарнинг муҳандислик ва коммунал инфратузилмаси ҳамда Smart City лойиҳасини амалга ошириш ҳақида ҳисобот берди.
2026 йилда 173 та ҳовли ва жамоат жойларини ободонлаштириш, 1,1 миллион яшил дарахт экиш режалаштирилган.
Йиғилиш якунида Давлат раҳбари Астана ҳокими Женис Қасимбекнинг фаолиятини ижобий баҳолади ва пойтахтни янада ривожлантириш бўйича бир қатор кўрсатмалар берди.