OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:38, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Янги стадион сиғими 45 минг ўрингача кенгайиши мумкин – Алмати ҳокими

    ALMATY. Kazinform – Алматида шаҳар маслиҳатининг навбатдан ташқари XXXIX сессияси бўлиб ўтди.

    стадион
    Фото: скриншот

    Сессия давомида Алмати ҳокими Дархан Сатибалди мегаполисннинг 2026-2028 йилларга мўлжалланган бюджет лойиҳасини тақдим этди.

    Ҳоким 2026 йил учун маҳаллий бюджетдан 2,8 триллион тенге ажратилганини таъкидлади. Шундан 50 миллиард тенге иқтисодий ривожланишни рағбатлантиришга сарфланади. Йўл инфратузилмасини ривожлантириш учун ҳам катта маблағ ажратилади.

    Алмати ҳокими ўз нутқида мегаполисда қурилиши режалаштирилган янги стадионнинг сиғими ошиши мумкинлигини айтди.

    «Президент фармонига мувофиқ, халқаро стандартларга мос янги стадион қурилиши давом эттирилади. Ҳозирда унинг сиғимини 35 мингдан 45 минг ўринга ошириш масаласи кўриб чиқиляпти. Қурилиш 2027 йил охирига қадар якунланиши режалаштирилган», - деди Дархан Сатибалди.

     

    Теглар:
    Стадион Ҳоким Алмати Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!