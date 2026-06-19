Янги медиа ҳамкорлиги: ҚР Президенти ТРК ва RTCG меморандум имзоладилар
ASTANA. Kazinform - Бугун Черногория президенти Яков Милатовичнинг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида ҚР Президентининг Телерадиокомплекси ва Черногория радио телевидениеси (RTCG) ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандумини имзоладилар, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон ва Черногория ОАВлари ўртасидаги медиа ҳамкорлиги соҳасидаги биринчи ҳужжат ҚР Президенти Телерадиокомплекси директорининг ўринбосари Тлеген Абишев ва RTCG бош директори Борис Раонич томонидан имзоланди.
Ҳужжат янгиликлар алмашинуви, воқеа ва тадбирларни биргаликда ёритиш, энг яхши тажрибалар ҳамда медиа маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг замонавий усуллари билан ўртоқлашиш соҳаларида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш учун асос яратди.
Икки мамлакатнинг энг йирик медиа компаниялари ўртасидаги ҳамкорликнинг дастлабки устувор йўналиши Қозоғистон ва Черногориядаги воқеалар ҳақида долзарб ва объектив маълумотларга аудиториянинг киришини кенгайтиришда ўзаро қўллаб-қувватлаш бўлади.
Черногория оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни ривожлантириш ҚР Президенти Телерадиокомплекси Европадаги ҳамкор тармоғини кенгайтириш бўйича кенг қамровли стратегиясининг бир қисмидир, бу ерда шунга ўхшаш шартномалар илгари Belga News, BTA, Novinata, FENA, Agenzia Nova, Adnkronos, CNA, RTS, Tanjug, TASR ва бошқа медиа компаниялари билан имзоланган эди.
Маълумот учун:
ҚР Президентининг телерадиокомплекси — медиаконтентни ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклини қамраб олган мамлакатдаги энг йирик интеграциялашган медиакомпания ҳисобланади. Унинг таркибига Қозоғистон аудиторияси учун мўлжалланган Jibek Joly телеканали ва шу номдаги радио, халқаро Silk Way, Silk Way Cinema ва Silk Way Prime телеканаллари, халқаро Kazinform ахборот агентлиги, Ҳужжатли фильмлар маркази ҳамда TRKLAB рақамли бўлинмаси киради.
RTCG (Radio-televizija Crne Gore) — Черногориядаги энг йирик давлат жамоат телерадио компаниясидир. Унинг тузилмасида эфир телеканаллари, радиостанциялар, янгиликлар интернет-порталлари ва MNE Play OTT-платформаси фаолият юритади.