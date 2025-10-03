Янги e-Sport рақамли платформаси ишга туширилади
ASTANA. Kazinform — Туризм ва спорт вазирлиги “Жисмоний тарбия ва спортнинг рақамли платформаси” (e-Sport) ахборот тизимини ишга тушириш устида ишламоқда.
Ушбу платформа спортчилар, мусобақалар ва спорт иншоотлари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган ягона ахборот портали бўлиб хизмат қилади.
Асосий вазифаларга қуйидагилар киради:
- спортчилар, мураббийлар, ҳакамлар ва методистларнинг ягона маълумотлар базасини шакллантириш;
- спорт малакасини ва спорт ташкилотларига аъзоликни электрон шаклда тасдиқлаш;
- спорт-оммавий тадбирларнинг электрон тақвимини юритиш;
- спорт иншоотларининг ягона реестрини шакллантириш;
- давлат хизматларини фаол равишда рақамли форматга ўтказиш.
“Тажриба режимида спортчилар, мураббийлар ва ҳакамларнинг электрон паспортлари, тадбирлар тақвими, шунингдек, спорт иншоотлари реестри модуллари ишга туширилди. Айни пайтда тизим спорт федерациялари ва маҳаллий ижро ҳокимияти органлари билан биргаликда маълумотлар билан тўлдирилиб, функционаллиги синовдан ўтказиляпти. Бугунги кунда платформа устида 83 федерация ва 50 та ташкилот ишлаяпти”, - дейилади вазирлик хабарида.