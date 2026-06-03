Янги авлод квант чипи тақдим этилди: кубитлар ишончлилиги 1000 баравар ошди
ASTANA. Kazinform - Microsoft агентга асосланган сунъий интеллект ёрдамида ишлаб чиқилган янги авлод топологик квант чипи — Majorana 2 ни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.
Янги чипда кубитларнинг ишончлилик даражаси аввалги технологияларга нисбатан 1000 бараварга оширилгани таъкидланмоқда.
Majorana 2 нинг асосий хусусиятларидан бири — материалларнинг янги тузилмаси бўлиб, у кубитлар (квант компьютерида маълумот сақлашнинг энг кичик бирлиги) ишончлилигини аввалги Majorana 1 авлодига нисбатан 1000 баравар ошириш имконини беради. Шу туфайли кубитнинг ўртача ишлаш муддати 20 сониягача етган, айрим намуналар эса бир дақиқагача иш қобилиятини сақлаб қолиши мумкин.
“Бу яхшиланишни шундай тасаввур қилиш мумкин: худди телефон батареяси бир кунда эмас, балки бир марта зарядланиб қарийб уч йил ишлай оладиган бўлиб қолганидек”, — дейилади компания баёнотида.
Шу орқали Microsoft 2029 йилга келиб масштаблаштириладиган квант компьютери яратишни режалаштиряпти ва бу билан дастлаб белгиланган муддатни икки бараварга қисқартирмоқчи. Компания вакилларининг таъкидлашича, бундай машина глобал соғлиқни сақлаш, озиқ-овқат таъминоти, барқарор ривожланиш ҳамда энергия ишлаб чиқариш соҳаларидаги мураккаб муаммоларни ҳал этиш имкониятига эга бўлади.