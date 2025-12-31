Яман раҳбари 90 кунлик фавқулодда ҳолат эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Яман Президентлик бошқарув кенгаши раиси Рашад Муҳаммад ал-Алимий сешанба куни миллий хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш зарурлигини айтиб, бутун мамлакат бўйлаб 90 кунлик фавқулодда ҳолат эълон қилди, деб хабар берди Saba.
Давлат Saba ахборот агентлиги томонидан эълон қилинган расмий баёнотга кўра, қарор мамлакатдаги барча портлар ва чегара ўтиш жойларига ҳаво, денгиз ва қуруқликдаги транспортни қамраб олувчи 72 соатлик эмбаргони ўз ичига олади. Эмбарго дарҳол кучга киради.
Ал-Алимий шунингдек, Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) билан хавфсизлик шартномасини бекор қилди. Ушбу қарор БАА томонидан қўллаб-қувватланадиган Жанубий ўтиш кенгаши Хадрамаут ва Ал-Маҳра провинцияларидаги катта ҳудудларни эгаллаб олганидан кейин қабул қилинди.
У икки провинциядан қўшинларни 24 соат ичида олиб чиқишни буюрди.