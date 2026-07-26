Ямаль ва Холанд 220 миллион евро билан дунёнинг энг қиммат футболчиларига айланди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг, Испания терма жамоаси ўйинчиси Ламин Ямаль ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг бозор қиймати рекорд даражадаги 220 миллион еврога етди. Бу ҳақда Transfermarkt портали хабар берди.
2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг, икки футболчининг трансфер бозори қиймати рекорд даражага етди
Ямаль ва Холанднинг трансфер қиймати ҳар бири 20 миллион еврога ошди ва уларнинг ҳозирги қиймати 220 миллион еврога баҳоланмоқда.
Шундай қилиб, футболчилар янги рекорд ўрнатдилар ва дунёнинг энг қиммат футболчиларига айланишди. Учинчи ўринда Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе бор, унинг бозор қиймати — 200 миллион евро.
Турнир давомида 100 миллион евролик чегарадан испаниялик Пау Кубарси, аргентиналик Энцо Фернандес, шунингдек, Англия терма жамоаси футболчилари Эллиотт Андерсон ва Морган Рожерс ошиб кетишди. Уларнинг ҳар бири 110 миллион еврога баҳоланди.
Чемпионатдан кейинги энг қиммат футболчи Эллиотт Андерсон бўлди. Унинг трансфер қиймати 35 миллион еврога ошди. Кейинги ўринларда Англия терма жамоаси футболчиси Жуд Беллингем ва марокашлик футболчи Аюб Буадди — уларнинг нархи 30 миллион евродан ошди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги жаҳон чемпионати чемпиони Испания терма жамоаси бўлди. Финалда испанлар Аргентина терма жамоасини мағлуб этишди. Учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди ва қўшимча вақтнинг иккинчи ярмида "Барселона" клубининг 26 ёшли ҳужумчиси Ферран Торрес ғалаба голини урди.