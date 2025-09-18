08:30, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5
Яқин уч кунлик об-ҳаво маълумоти: Астана ва Алматида яна ёмғир ва совуқ ҳаво кузатилади
ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари Қозоғистоннинг учта йирик шаҳарлари бўйича 18, 19, 20 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Шундай қилиб, Астана ва Алмати аҳолиси ёмғирга тайёргарлик кўришлари керак. Чимкентда ҳали ҳам ёғингарчилик бўлмайди.
Астана
- 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Шамолнинг тезлиги секундига 9-14 метрга етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +6+8°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
- 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Шамол секундига 9-14 метргача кучайиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +5+7°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
- 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси +3+5°C гача, кундузи +19+21°C гача етади.
Алмати
- 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Баъзида шамол тезлиги секундига 13 метрга етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +17+19°C гача етади.
- 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади, момақалдироқ бўлади. Кечаси ва эрталаб туман тушади. Кучли шамол эсиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
- 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, лекин ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол секундига 3-8 метр тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +8+10°C гача, кундузи +18+20°C гача етади.
Чимкент
- 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан, булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол секундига 8-13 метр тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +9+11°C гача, кундузи +22+24°C гача етади.
- 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Кучли шамол бўлиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +23+25°C гача етади.
- 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлишига қарамй, ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси +10 + 12 °C гача, кундузи + 26 + 28 °C гача етади.