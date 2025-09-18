OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:30, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Яқин уч кунлик об-ҳаво маълумоти: Астана ва Алматида яна ёмғир ва совуқ ҳаво кузатилади

    ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари Қозоғистоннинг учта йирик шаҳарлари бўйича 18, 19, 20 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    погода, дорога, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Шундай қилиб, Астана ва Алмати аҳолиси ёмғирга тайёргарлик кўришлари керак. Чимкентда ҳали ҳам ёғингарчилик бўлмайди.

    Астана

    • 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Шамолнинг тезлиги секундига 9-14 метрга етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +6+8°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
    • 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Шамол секундига 9-14 метргача кучайиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +5+7°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
    • 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси +3+5°C гача, кундузи +19+21°C гача етади.

    Алмати

    • 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Баъзида шамол тезлиги секундига 13 метрга етади. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +17+19°C гача етади.
    • 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлиб, вақти-вақти билан ёмғир ёғади, момақалдироқ бўлади. Кечаси ва эрталаб туман тушади. Кучли шамол эсиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +16+18°C гача етади.
    • 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлади, лекин ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол секундига 3-8 метр тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +8+10°C гача, кундузи +18+20°C гача етади.

    Чимкент

    • 18 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан, булутли бўлиб, ёғингарчилик кузатилмайди. Шамол секундига 8-13 метр тезликда эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси +9+11°C гача, кундузи +22+24°C гача етади.
    • 19 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлишига қарамай, ёғингарчилик кузатилмайди. Кучли шамол бўлиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси +10+12°C гача, кундузи +23+25°C гача етади.
    • 20 сентябрь: ҳаво ўзгарувчан булутли бўлишига қарамй, ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси +10 + 12 °C гача, кундузи + 26 + 28 °C гача етади.
    Теглар:
    Чимкент Об-ҳаво Қазгидромет Алмати Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!