    Яқин уч кунда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” 5-7 август кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    дождь
    Фото: РГП «Казгидромет»

    Шимоли-ғарбий циклон ёмғир, момақалдироқ ва бўронларни олиб келади.

    "Яқин уч кун ичида Қозоғистон ҳудуди бўйлаб шимолий-ғарбий циклон ҳаракатланади, у билан бирга момақалдироқ ва кучли шамол эсади. 6 августда Павлодар вилояти шимолида, 7 августда шимолда, республика марказида кучли ёмғир, дўл ёғиши кутилмоқда. Мамлакат жанубида ҳаво кўпроқ қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол эсиб, жануб ва ғарбда чанг бўронлари кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Мамлакат шимолида, шарқида ва марказида ҳаво ҳароратининг ошиши кутилмоқда: кечаси 2-13 даража илиқдан 5-18 даражагача, кундузи 15-25 даража илиқдан 18-30 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
