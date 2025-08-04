18:36, 04 Август 2025 | GMT +5
Яқин уч кунда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” 5-7 август кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Шимоли-ғарбий циклон ёмғир, момақалдироқ ва бўронларни олиб келади.
"Яқин уч кун ичида Қозоғистон ҳудуди бўйлаб шимолий-ғарбий циклон ҳаракатланади, у билан бирга момақалдироқ ва кучли шамол эсади. 6 августда Павлодар вилояти шимолида, 7 августда шимолда, республика марказида кучли ёмғир, дўл ёғиши кутилмоқда. Мамлакат жанубида ҳаво кўпроқ қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол эсиб, жануб ва ғарбда чанг бўронлари кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Мамлакат шимолида, шарқида ва марказида ҳаво ҳароратининг ошиши кутилмоқда: кечаси 2-13 даража илиқдан 5-18 даражагача, кундузи 15-25 даража илиқдан 18-30 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда.