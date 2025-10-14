Яқин уч кун ичида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 14-16 октябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан мамлакатнинг катта қисмида ёғингарчилик бўлиши мумкин.
«Атмосфера фронтал қисмлари ўтиши билан ғарбда ёмғир ёғиши, республика шарқида ва жануби-шарқида эса ёмғир ва қор кўринишидаги ёғингарчилик кутилмоқда», - дейилади хабарда.
Шунингдек, республика бўйлаб кучли шамол эсиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, тунги ва эрталабки соатларда туман тушиши, жанубда эса чангли бўрон кузатилиши мумкин.
Мамлакат бўйича ҳарорат фони ўзгариб туради. Кечаси ҳароратнинг қуйидаги тарзда пасайиши кутилади:
мамлакатнинг аксарият ҳудудларида -5 дан -13°C гача,
мамлакатнинг ғарбида ва жанубида +5 дан +13 ° C гача.
Кундузги ҳарорат одатда 0 дан +10 ° C гача бўлади.
Ғарбда ҳаво ҳарорати +7 дан +17°C гача, жанубда эса +15 дан +25°C гача бўлишини кутишимиз мумкин.